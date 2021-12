Caro bollette luce e gas, a rischio la crescita nel 2022: la preoccupazione di Confcommercio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Confcommercio ha espresso la propria preoccupazione per la crescita relativa al 2022, che sarebbe minacciata dai vertiginosi rincari nelle bollette di luce e gas. Ecco quali sono le stime degli aumenti attesi e qual è il commento della Confederazione. Aumentano i prezzi nelle bollette di luce e gas, +426€ previsti nel 2022 Se a fine 2020 i primi rincari erano apparsi temporanei, ora per Confcommercio il fenomeno sembra assumere proporzioni tali da impattare in modo rilevante sui bilanci di famiglie e imprese e di attenuare la crescita attesa per l’anno nuovo. Nel 2020 è stata stimata una spesa media di 1.320€ per le bollette di luce e gas nelle famiglie ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021)ha espresso la propriaper larelativa al, che sarebbe minacciata dai vertiginosi rincari nelledie gas. Ecco quali sono le stime degli aumenti attesi e qual è il commento della Confederazione. Aumentano i prezzi nelledie gas, +426€ previsti nelSe a fine 2020 i primi rincari erano apparsi temporanei, ora peril fenomeno sembra assumere proporzioni tali da impattare in modo rilevante sui bilanci di famiglie e imprese e di attenuare laattesa per l’anno nuovo. Nel 2020 è stata stimata una spesa media di 1.320€ per ledie gas nelle famiglie ...

