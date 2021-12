Caro Babbo Natale… la ‘letterina’ con i desideri per il nostro calcio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una letterina ‘semiseria’ in cui si chiede al Babbo Natale del Pallone alcuni regali per ‘salvare’ il calcio italiano e non solo. Il calcio si sa è la scusa per tornare tutti un po’ bambini. Il tifo per i propri colori, il vedere il proprio idolo, prima così anagraficamente adulto e poi così stranamente giovane, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una letterina ‘semiseria’ in cui si chiede alNatale del Pallone alcuni regali per ‘salvare’ ilitaliano e non solo. Ilsi sa è la scusa per tornare tutti un po’ bambini. Il tifo per i propri colori, il vedere il proprio idolo, prima così anagraficamente adulto e poi così stranamente giovane, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

matteosalvinimi : Caro Babbo Natale, porta all’Italia serenità, salute e sicurezza, e certa gentaglia (come il gentiluomo in azione a… - Flaccidia : Caro Babbo natale regalami un toy boy invernale - AdonellaV : RT @bobbirok: Caro Babbo Natale, per favore controlla che temo la mia letterina ti sia finita nello spam, grazie - _NoJudgment_ : Caro babbo natale, quest'anno mi accontento di una botta di culo. Grazie per avermi ascoltato, luv u - perfectderavin : RT @_lapetra_: Caro Babbo, niente strenne niente doni: quest'anno per Natale portaci solo l'obbligo vaccinale. -