“Canto di Natale” | per ritrovare il vero spirito della festa VIDEO

Una magica storia per insegnarci che ciò che nella vita bisogna dare importanza ai valori reali e non a quelli effimeri Da Storie e canzoni per bambini andiamo a presentare il VIDEO proposto esattamente tre anni fa dal titolo "Canto di Natale". I cartoni animati e le storie per bambini sono disponibili sul canale You Tube. Questo filmato a una durata di 11? e 32". Il racconto si ispira al celebre romanzo di genere fantastico, scritto da Charles Dickens nel 1843. Ebenezer Scrooge è un anziano banchiere, molto ricco ma mostruosamente avaro ed egoista, che odia fortemente il Natale, ritenendolo soltanto una perdita di tempo ed un giorno in cui, per la festività, non si può lavorare e guadagnare soldi. Il giorno della vigilia, tornato a casa più adirato del solito, gli appare il fantasma del suo socio in ...

