Cannavaro in bici da Napoli al Colosseo: Totti apprezza, Perrotta 'non ci crede' (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA - "Napoli - Roma 254km 7h43m" e poi una serie di emoticon raffiguranti un ciclista e il bicipite , simbolo di forza. Così Fabio Cannavaro annuncia sui su Instagram la sua ultima ' impresa ', ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA - "- Roma 254km 7h43m" e poi una serie di emoticon raffiguranti un ciclista e ilpite , simbolo di forza. Così Fabioannuncia sui su Instagram la sua ultima ' impresa ', ...

Advertising

SkyTG24 : Fabio Cannavaro in bici da #Napoli a Roma in 7 ore e 43 minuti - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ???????????Fabio #Cannavaro è andato in #bici da Napoli a Roma in meno di 8 ore ?? - telodogratis : Fabio Cannavaro è andato in bici da Napoli a Roma in meno di 8 ore - anto5stars : RT @SkyTG24: Fabio Cannavaro in bici da #Napoli a Roma in 7 ore e 43 minuti - sportli26181512 : #Cannavaro in bici da #Napoli al #Colosseo: Totti apprezza, Perrotta 'non ci crede': L'ex capitano azzurro celebra… -