Can Yaman “perseguitato” lascia Roma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sembrerebbe che la star turca Can Yaman sia sparito per sempre. L’attore, sfinito dalle fan che imperterrite lo cercano, si appostano sotto casa e dai continui gossip e rumors riguardo la sua vita privata, ha preso un’importante decisione! Scopriamo che cosa avrà deciso Can Yamann! Sembrerebbe che Can Yaman sia stufo delle continue intromissioni nella sua vita privata da parte dei fan e dei paparazzi. Per questo pare sia irreperibile da diversi giorni, sembrerebbe che sia svanito nel nulla, lasciando la casa Romana situata difronte al Colosseo. Anche alcune fonti, molto vicine all’attore, quindi certe, confermerebbero che l’attore sia esausto di questi continui disturbi da parte delle fan. Ma dove sarà fuggito Can Yaman? Can Yaman “sparito”: cosa sarà ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sembrerebbe che la star turca Cansia sparito per sempre. L’attore, sfinito dalle fan che imperterrite lo cercano, si appostano sotto casa e dai continui gossip e rumors riguardo la sua vita privata, ha preso un’importante decisione! Scopriamo che cosa avrà deciso Cann! Sembrerebbe che Cansia stufo delle continue intromissioni nella sua vita privata da parte dei fan e dei paparazzi. Per questo pare sia irreperibile da diversi giorni, sembrerebbe che sia svanito nel nulla,ndo la casana situata difronte al Colosseo. Anche alcune fonti, molto vicine all’attore, quindi certe, confermerebbero che l’attore sia esausto di questi continui disturbi da parte delle fan. Ma dove sarà fuggito Can? Can“sparito”: cosa sarà ...

