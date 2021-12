Can Yaman e il flirt con l’ex Miss Italia: ecco di chi si tratta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Can Yaman ha un flirt con un’ex Miss Italia? ecco di chi si tratta. Facciamo il punto della situazione. Can Yaman è un attore turco che in Italia ha spopolato grazie al successo delle telenovelas a cui ha preso parte, tra cui si cita Daydreamer – Le ali del sogno. Diventato ormai un vero e proprio sex symbol, Yaman ha fatto parlare di sé anche per le storie d’amore, vere o finte, affibbiategli. Primo piano di Can Yaman – Getty ImagesQuest’anno è scoppiata la passione con Diletta Leotta, conduttrice sportiva di Dazn. I due sono stati immortalati spesso insieme in atteggiamenti intimi, ma la storia è naufragata da qualche mese. Ad accendere il gossip ora c’è una nuova conoscenza di ... Leggi su topicnews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Canha uncon un’exdi chi si. Facciamo il punto della situazione. Canè un attore turco che inha spopolato grazie al successo delle telenovelas a cui ha preso parte, tra cui si cita Daydreamer – Le ali del sogno. Diventato ormai un vero e proprio sex symbol,ha fatto parlare di sé anche per le storie d’amore, vere o finte, affibbiategli. Primo piano di Can– Getty ImagesQuest’anno è scoppiata la passione con Diletta Leotta, conduttrice sportiva di Dazn. I due sono stati immortalati spesso insieme in atteggiamenti intimi, ma la storia è naufragata da qualche mese. Ad accendere il gossip ora c’è una nuova conoscenza di ...

