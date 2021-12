Camion si ribalta in autostrada: è strage di animali. Trasportava decine di mucche da latte (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma. Le cause sono ancora tutte da accertare. Certo l’impatto dopo il capovolgimento deve essere stato molto violento a giudicare dalla condizioni dell’automezzo e dalla sua imponente mole. Inoltre, anche il carico non era dei più lievi: Trasportava mucche da latte. Leggi anche: Tragico incidente sull’Aurelia tra 5 mezzi: 2 feriti, morti 3 cavalli La folle dinamica in autostrada presso Roma Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco nel tentativo di prestare soccorso e liberare la carreggiata anche dai cadaveri dei bovini che hanno perso la vita a seguito dell’incidente. Per fortuna nessun ferito, ma molti animali hanno perso la vita nel capovolgimento. In particolare, è dalle ore 11:30 circa, la Squadra Operativa VVF del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma. Le cause sono ancora tutte da accertare. Certo l’impatto dopo il capovolgimento deve essere stato molto violento a giudicare dalla condizioni dell’automezzo e dalla sua imponente mole. Inoltre, anche il carico non era dei più lievi:da. Leggi anche: Tragico incidente sull’Aurelia tra 5 mezzi: 2 feriti, morti 3 cavalli La folle dinamica inpresso Roma Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco nel tentativo di prestare soccorso e liberare la carreggiata anche dai cadaveri dei bovini che hanno perso la vita a seguito dell’incidente. Per fortuna nessun ferito, ma moltihanno perso la vita nel capovolgimento. In particolare, è dalle ore 11:30 circa, la Squadra Operativa VVF del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo ...

