Calciomercato Sampdoria, grande apertura per l'obiettivo inseguito (Di venerdì 24 dicembre 2021) I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all'ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato al Calciomercato invernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l'obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro calcio. Nelle ultime ore, il Calciomercato della ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdoria, nuovo direttore Longo? Spunta di nuovo il nome di Osti Commenta per primo Le novità in casa Sampdoria potrebbero non limitarsi al solo CdA, ma rischiano di coinvolgere anche la dirigenza. A Corte Lambruschini, infatti, potrebbero esserci alcuni cambiamenti a livello di organico direttivo. ...

Ferrero, il nuovo amministratore di SportSpettacolo è Ienca, segretario generale della Sam Il socio unico della società, ossia Vidal attraverso il trust Rosen, ha scelto un dipendente della stessa Sampdoria, cioè il segretario generale Massimo Ienca . Secondo Il Secolo XIX si tratterebbe ...

Sampdoria, clamoroso ritorno di Romei? Calciomercato.com Anche i tifosi aspettano il loro Babbo Natale: il calciomercato Le festività calcistiche inizieranno per davvero il prossimo 3 gennaio con l'apertura del mercato di riparazioni. E i sogni sul prato verde sono molti ...

Calciomercato Sampdoria: i big in vendita. Le esigenze di D’Aversa ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Sampdoria: qualche big potrebbe partire a gennaio. Le esigenze del tecnico D’Aversa La complessa situazione in cui verte la Sampdoria a li ...

