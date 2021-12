Calciomercato Roma: tutto su Grillitsch, il piano giallorosso (Di venerdì 24 dicembre 2021) Calciomercato Roma: Mourinho vuole Grillitsch a gennaio e il club giallorosso sta studiando il piano per prenderlo La Roma a gennaio ha un obiettivo numero uno: Florian Grillitsch, 26 anni, mediano austriaco dell’Hoffenheim, cresciuto calcisticamente in Germania, al Werder Brema e pilastro della sua nazionale. È lui il giocatore che dovrebbe portare qualità e sostanza alla mediana giallorossa. Secondo La Gazzetta dello Sport, prenderlo però non sarà facile, perché i tedeschi si stanno giocando un posto nella prossima Champions, hanno un presidente ricchissimo (Dietmar Hopp è tra i primi cento uomini più ricchi al mondo, patrimonio personale di 14,7 miliardi di dollari). Dovrà essere bravo Tiago Pinto a trovare la chiave di volta, sperando che l’abbia già trovata, visto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021): Mourinho vuolea gennaio e il clubsta studiando ilper prenderlo Laa gennaio ha un obiettivo numero uno: Florian, 26 anni, mediano austriaco dell’Hoffenheim, cresciuto calcisticamente in Germania, al Werder Brema e pilastro della sua nazionale. È lui il giocatore che dovrebbe portare qualità e sostanza alla mediana giallorossa. Secondo La Gazzetta dello Sport, prenderlo però non sarà facile, perché i tedeschi si stanno giocando un posto nella prossima Champions, hanno un presidente ricchissimo (Dietmar Hopp è tra i primi cento uomini più ricchi al mondo, patrimonio personale di 14,7 miliardi di dollari). Dovrà essere bravo Tiago Pinto a trovare la chiave di volta, sperando che l’abbia già trovata, visto ...

Advertising

Ftbnews24 : Calciomercato Roma, accelerata per l’ex Lione: fissato il prezzo ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Mourinho… - CalcioNews24 : È il primo obiettivo della #Roma - LAROMA24 : Calciomercato Roma: Grillitsch il favorito per il centrocampo, ma l'Hoffenheim non farà sconti #AsRoma - Gazzetta_it : Karsdorp: 'Mou mi ha reso migliore'. E la Roma ha tre nomi per dargli una mano... #calciomercato - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, accelerata… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma: tutto su Grillitsch, il piano giallorosso ASCOLTA Calciomercato Roma: Mourinho vuole Grillitsch a gennaio e il club giallorosso sta studiando il piano per prenderlo La Roma a gennaio ha un obiettivo numero uno: Florian Grillitsch, 26 anni, mediano ...

Calciomercato Inter/ Frattesi supera Nandez, è la prima scelta a centrocampo CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho apre al prestito di Calafiori: c'è il Cagliari CALCIOMERCATO INTER: TRA FRATTESI E NANDEZ A CENTROCAMPO Nahitan Nandez è da tempo uno dei nomi più caldi per il ...

Stadio Roma, maxi-risarcimento da 331 milioni. Calciomercato, spunta Herrera ForzaRoma.info Inter, Inzaghi: “Nandez mi piace. Brozovic deve sbrigarsi a firmare il rinnovo” L’allenatore del momento è sicuramente Simone Inzaghi che ha plasmato la sua Inter fino a farle prendere il comando della classifica di Serie A. L’eredità lasciata da Antonio Conte era spinosa e molto ...

Roma, Grillitsch in pole: quella confidenza che fa felice Mou Il centrocampista austriaco avrebbe confidato ad alcuni amici che a gennaio vestirà, con tutta probabilità, i colori giallorossi. Ma attenzione alle richieste dell’Hoffenheim Il primo nome per il cent ...

ASCOLTA: Mourinho vuole Grillitsch a gennaio e il club giallorosso sta studiando il piano per prenderlo Laa gennaio ha un obiettivo numero uno: Florian Grillitsch, 26 anni, mediano .../ Mourinho apre al prestito di Calafiori: c'è il CagliariINTER: TRA FRATTESI E NANDEZ A CENTROCAMPO Nahitan Nandez è da tempo uno dei nomi più caldi per il ...L’allenatore del momento è sicuramente Simone Inzaghi che ha plasmato la sua Inter fino a farle prendere il comando della classifica di Serie A. L’eredità lasciata da Antonio Conte era spinosa e molto ...Il centrocampista austriaco avrebbe confidato ad alcuni amici che a gennaio vestirà, con tutta probabilità, i colori giallorossi. Ma attenzione alle richieste dell’Hoffenheim Il primo nome per il cent ...