Calciomercato Napoli – SKY: "Toronto-Insigne, pista calda. Difensore, Giuntoli a lavoro"

Ultime notizie di Calciomercato di Sky con Luca Marchetti che a Radio Marte parla del possibile addio di Insigne e l'acquisto di un Difensore. Il Napoli è impegnato a gennaio a cercare un sostituto di Manolas, ceduto all'Olympiacos, ecco quanto riferito da Marchetti: "Il Napoli ha necessità di prendere il Difensore ma noi oggi non abbiamo la percezione che stia per arrivare già qualcuno. Penso che il Napoli abbia bisogno di più tempo ma potrei sbagliarmi. Ora il Napoli non può più sbagliare perché ha perso troppi punti". In mattinata si è parlato insistentemente di un interessamento per Kumbulla della Roma. Anche se uno dei nomi più quotati è sicuramente quello di Szalai de Fenerbahce. Secondo Marchetti sarà complicato per tutti fare mercato a gennaio.

