Calciomercato Napoli! Nuovo obiettivo per la difesa | si va da Mourinho

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Giuntoli continua ad espandere la sua lista di obiettivi in vista del mercato di gennaio, ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. La partenza di Manolas e l’assenza di koulibaly, che andrà in Coppa d’Africa, costringono il Napoli ad intervenire nel reparto arretrato. Juan Jesus Napoli Rrahmani Spalletti necessita di un centrale, da alternare a Juan Jesus e Rrahmani, e Giuntoli sta cercando di accontentarlo. Il profilo deve essere un giocatore che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Tra i nomi visionati, oltre a Szalai del Fenerbahce e Sanchez del Tottenham ci sarebbe anche Marash Kumbulla della Roma. Sul giocatore ci sono anche altre squadre di Serie A, come ad esempio il Torino.