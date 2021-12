Calciomercato Milan: piace Kolo Muani per l’attacco, le ultime (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, visto l’infortunio di Pellegri, l’ultimo nome uscito in lista è Kolo Muani del Nantes Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, vista la condizione fisica di Pellegri ai minimi termini. Maldini starebbe seguendo Kolo Muani, 23enne attaccante in forza attualmente al Nantes. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il valore del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ma avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe sbarcare a Milanello in estate a parametro zero. Il club rossonero potrebbe comunque chiederlo subito ma non alla cifra richiesta dai francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un profilo offensivo, visto l’infortunio di Pellegri, l’ultimo nome uscito in lista èdel Nantes Ilè alla ricerca di un profilo offensivo, vista la condizione fisica di Pellegri ai minimi termini. Maldini starebbe seguendo, 23enne attaccante in forza attualmente al Nantes. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il valore del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, ma avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe sbarcare aello in estate a parametro zero. Il club rossonero potrebbe comunque chiederlo subito ma non alla cifra richiesta dai francesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan: piace Kolo Muani per l'attacco, le ultime Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, visto l'infortunio di Pellegri, l'ultimo nome uscito in lista è Kolo Muani del Nantes Il Milan è alla ricerca di un profilo offensivo, vista la condizione fisica di Pellegri ai minimi termini. Maldini starebbe seguendo Kolo Muani, 23enne attaccante in forza attualmente al Nantes. Stando a ...

Milan, il Marsiglia ha preso una decisione a sorpresa su Kamara: le ultime CONCORRENZA DALLA PREMIER - I l Milan ora dovrà uscire allo scoperto e chiarire le sue intenzioni su Kamara. Un profilo seguito da diversi mesi e che potrebbe tornare molto utile a gennaio quando il ...

