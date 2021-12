Calciomercato Juventus | tutti i nomi per rinforzare l’attacco

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Novità diin casa. I campionati italiani sono in pausa: chi per la sosta natalizia e chi si è dovuto arrendere, invece, all’ondata incessante di contagi da Covid-19, con la variante Omicron sempre più imperante. Il calcio è in pausa e riprenderà solo nei primi giorni di gennaio 2022. Uno stop che, tra una fetta di panettone ed un brindisi, sarà completamente deputato alinvernale che, puntualmente, apre i battenti nel primo mese del nuovo anno. Diverse le trattative che vedono impegnati i club di Serie A, con i rispettivi direttori sportivi scesi in campo, dopo il mercato più fertile della bella stagione, con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici dei tasselli importanti per giungere, nel mese di maggio, ai target prestabiliti. Si muovono le grandi e le piccoli del nostro ...

Laa caccia delle occasioni per il mercato di gennaio bussa all'inter per un nome a sorpresaA caccia dell'occasione per migliorare la rosa. Lasegue il trend del momento in Serie A: niente spese folli, ma occhi ben aperti se dovesse esserci la possibilità di rinforzare la squadra con il giusto innesto. Allegri © LaPresseAllegri ne ...... scrive il quotidiano sportivo torinese che rilancia dunque l'idea Martial allaInter/ Frattesi supera Nandez, è la prima scelta a centrocampo Sulle tracce di Martial c'è ...Calciomercato Juventus, cercasi attaccante Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe pensando di intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto offensivo.La Juventus ha segnato neanche 30 gol in 19 ... Si era parlato del possibile arrivo del giocatore già nel recente Calciomercato estivo a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto ...