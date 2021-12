Calciomercato Juventus, nome nuovo in difesa: lo porta Szczesny (Di venerdì 24 dicembre 2021) Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus, potrebbe sponsorizzare Jan Bednarek, centrale polacco, per i bianconeri: le ultime notizie di Calciomercato La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla ripresa del… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Wojciech, estremo difensore della, potrebbe sponsorizzare Jan Bednarek, centrale polacco, per i bianconeri: le ultime notizie diLadi Massimiliano Allegri si prepara alla ripresa del… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, la caccia al bomber: tra Aubameyang, Martial e Icardi rispunta Scamacca #calciomercato - cmdotcom : #Moggi contro #Moratti: 'Brucia-allenatori bravo a far falsificare il passaporto di #Recoba' #Juve #Inter #Juventus… - carlolaudisa : Le ultime sul centravanti per la Champions. La #Juve ha in testa #Scamacca. - e_vostro : Questa notizia non smnotizia avrebbe dovuto comportare ili licenziamento di un giornalista non giornalista - RAFFAELEASCOLE1 : RT @tuttonapoli: Cds - Insigne, non solo le milanesi: primo sondaggio anche della Juventus -