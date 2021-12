Calcio | Pelè dimesso dall’ospedale | “Passerò Natale in famiglia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Buone notizie per, che nelle scorse ore è statoAlbert Einstein di San Paolo. O’Rey ha confermato che passerà ilin, dopo il ricovero per un ciclo di cure seguenti all’operazione per un tumore al colon dello scorso settembre. “La foto che mi ritrae sorridente non è messa a caso – spiegasui social – Come vi avevo promesso,ilcon la mia. Sto tornando a casa, grazie a tutti per i messaggi di affetto.” SportFace.