Calcio italiano, il 2021 da sogno (col finale peggiore) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il miglior anno del nostro Calcio con il finale peggiore che ci si potesse attendere. Un incubo, quasi, tra il ritorno dell'emergenza Covid a cancellare le partite e minacciare la presenza degli spettatori negli stadi, le inchieste sul sistema del Calciomercato, un club a rischio esclusione dalla Serie A, le solite polemiche (spesso sguaiate) su arbitri e dintorni e... per non farsi mancare nulla anche la nazionale che in cento giorni è passata dall'euforia di Wembley al rischio di stare fuori dal Mondiale. Il pallone tricolore non si è davvero fatto mancare nulla, ma al contrario di quanto ci si augura di solito "il meglio non deve arrivare". Anzi. E' stato un finale da film horror, arrivato dopo il kolossal che ha portato gli azzurri sul tetto d'Europa, rimesso la gente dentro gli impianti, illuso i ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il miglior anno del nostrocon ilche ci si potesse attendere. Un incubo, quasi, tra il ritorno dell'emergenza Covid a cancellare le partite e minacciare la presenza degli spettatori negli stadi, le inchieste sul sistema delmercato, un club a rischio esclusione dalla Serie A, le solite polemiche (spesso sguaiate) su arbitri e dintorni e... per non farsi mancare nulla anche la nazionale che in cento giorni è passata dall'euforia di Wembley al rischio di stare fuori dal Mondiale. Il pallone tricolore non si è davvero fatto mancare nulla, ma al contrario di quanto ci si augura di solito "il meglio non deve arrivare". Anzi. E' stato unda film horror, arrivato dopo il kolossal che ha portato gli azzurri sul tetto d'Europa, rimesso la gente dentro gli impianti, illuso i ...

Advertising

lapoelkann_ : Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole.… - enpaonlus : Enpa scende “in campo” per promuovere le adozioni nel mondo del calcio italiano. Figc accoglie invito Enpa e invia… - FBiasin : Caso-#Salernitana: - La #SerieA a 19 squadre sarebbe la tomba del calcio italiano. - Permetterle di proseguire and… - rugiada71 : RT @AndreCardi: Il caos generato da un calcio italiano che non sa come uscirne dal pantano. Oggi sulle colonne di Sabatononsolosport. In ed… - HyboriaLeague : RT @AndreCardi: Il caos generato da un calcio italiano che non sa come uscirne dal pantano. Oggi sulle colonne di Sabatononsolosport. In ed… -