Calcio | il Veneto si ferma | stop a campionati regionali fino al 29 gennaio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilsiper frenare l’aumento dei contagi Covid. I, dalla Promozione alla Terza Categoria e settori giovanili, sono stati sospesi almenoal 29prossimo. Questa la decisione del Comitato Regionale, che ha seguito l’esempio della Lombardia dopo l’esponenziale aumento dei casi Covid. Inizialmente insi era deciso di attendere ancora una settimana prima di prendere eventuali decisioni, ma l’andamento della curva pandemica ha portato ad una stretta immediata. L’attività riprenderà il 29 e 30con la quarta giornata deisospesi, con le altre tre giornate che saranno recuperate in seguito. SportFace.

2021 - 2022 Eccellenza Veneto Girone C Tabellino partita Carenipievigina - San Donà Squadra in casa Carenipievigina Squadra avversaria San Donà Un primo tempo giocato con testa senza svarioni e ...