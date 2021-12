Calcio femminile, Coppa Italia: Empoli avanza grazie al sorteggio, gli accoppiamenti dei quarti di finale (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Coppa Italia femminile ha la sua ottava partecipante ai quarti di finale. Ad entrare tra le otto squadre che si giocano il prestigioso trofeo nazionale è l’Empoli, che ha vinto il suo raggruppamento con Chievo Verona e Napoli. O meglio, è passata in un altro modo: grazie al sorteggio. Il secondo girone di qualificazione si era difatti concluso in maniera imprevedibile: tre pareggi, tre 1-1 che hanno messo Empoli, Chievo Verona e Napoli nella posizione di avere gli stessi punti, la stessa differenza reti e gli stessi gol segnati. Con questa equità di dati, c’era soltanto il sorteggio che poteva decidere chi fra le tre sarebbe passata ai quarti. Ieri mattina si è deciso il tutto nella sede federale ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Laha la sua ottava partecipante aidi. Ad entrare tra le otto squadre che si giocano il prestigioso trofeo nazionale è l’, che ha vinto il suo raggruppamento con Chievo Verona e Napoli. O meglio, è passata in un altro modo:al. Il secondo girone di qualificazione si era difatti concluso in maniera imprevedibile: tre pareggi, tre 1-1 che hanno messo, Chievo Verona e Napoli nella posizione di avere gli stessi punti, la stessa differenza reti e gli stessi gol segnati. Con questa equità di dati, c’era soltanto ilche poteva decidere chi fra le tre sarebbe passata ai. Ieri mattina si è deciso il tutto nella sede federale ...

