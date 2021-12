“Buon Natale” | venduto all’asta per 107mila euro il primo sms della storia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il costo medio di un sms, prima dei pacchetti “all inclusive” e dell’avvento di Whatsapp e Telegram, era circa di 15 centesimi. Ma quello messoda Vodafone in forma di Nft e acquistato per, era davvero speciale. Si tratta infatti delmessaggio mai inviato, risale alle 18:09 del 3 dicembre 1992 ed è stato consegnato come “Non fungible token”: si tratta, semplificando, di certificati di proprietà che si possono legare a beni digitali rendendoli di fatto unici, perché gli atti legati a questi token risiedono in un registro elettronico immodificabile e distribuito chiamato blockchain. Per renderlo materiale, il misterioso acquirente si è visto consegnare una cornice digitale con il certificato firmato da Nick Read, attuale dirigente di Vodafone, anche perché in Francia sono vietate le vendite ...