Buon Natale! È bello sapere di avere tanti lettori che si battono per la nostra voce libera

(Di venerdì 24 dicembre 2021) di Marco Travaglio, Antonio Padellaro e Peter Gomez Cari amici del Fatto, eccoci a festeggiare il nostro tredicesimo Natale insieme. Un anno fa ci facemmo l’augurio di uscire dalla pandemia diversi e migliori di come ci eravamo entrati,ndoci almeno di qualche vizio del passato. Non è stato così. Le speranze di cambiamento sono state violentemente annientate da un politico rignanese senza scrupoli (e senza voti) e da un’operazione di brutale restaurazione. Ma ora la politica, congelata e commissariata per 10 mesi, si sta rimettendo in moto e lafunzione continuerà a essere quella di sempre: stimolare chi ci governa a riformare l’Italia per renderla più giusta, più pulita e più solidale, realizzando finalmente iarticoli della Costituzione che restano ancora lettera morta. Per la prima volta da quando siamo nati (era ...