Buon compleanno Sissi, indimenticabile e amata Imperatrice D’Austria (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutti amano Sissi. Un personaggio che ha attraversato i secoli, ma che ancora oggi riesce a conquistare il cuore di grandi e piccini. Una storia davvero da favola è quella della Principessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach che diviene giovanissima, a soli 19 anni, Imperatrice D’Austria, sposando l’Imperatore Francesco Giuseppe, che la preferisce a Elena, promessa sposa e sorella di Elisabetta. Il volto di Sissi l’ha trasposto sul grande schermo Romy Schneider a metà degli anni Cinquanta con la celebre trilogia di film dedicati alla giovane Imperatrice D’Austria. La sua notorietà è stata anche dalla serie, firmata Netflix: The Empress. La fama della Principessa D’Austria, per tutti Sissi, fu proprio il grande schermo a regalargliela, come ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutti amano. Un personaggio che ha attraversato i secoli, ma che ancora oggi riesce a conquistare il cuore di grandi e piccini. Una storia davvero da favola è quella della Principessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach che diviene giovanissima, a soli 19 anni,, sposando l’Imperatore Francesco Giuseppe, che la preferisce a Elena, promessa sposa e sorella di Elisabetta. Il volto dil’ha trasposto sul grande schermo Romy Schneider a metà degli anni Cinquanta con la celebre trilogia di film dedicati alla giovane. La sua notorietà è stata anche dalla serie, firmata Netflix: The Empress. La fama della Principessa, per tutti, fu proprio il grande schermo a regalargliela, come ...

