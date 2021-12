Buffon | Con CR7 la Juve ha perso il suo DNA Donnarumma? Ha qualcosa in più

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In un'intervista per il canale TUDN,ha parlato del suo futuro, dellantus e di

Advertising

TuttoMercatoWeb : Buffon: 'Con Ronaldo la Juve ha perso il suo DNA di squadra. Nel 2017 eravamo uniti' - infoitsport : Buffon, frecciata a Ronaldo: “Con lui la Juve ha perso il suo DNA” - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Gianluigi Buffon: «Con Ronaldo la Juventus ha perso il suo DNA di squadra» - CalcioFinanza : Gianluigi Buffon: «Con Ronaldo la Juventus ha perso il suo DNA di squadra» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Buffon: «Con Ronaldo la Juve ha perso DNA di squadra»: «La Juve con Cristiano Ronaldo ha avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Con

... un totale superato solo in un'altra giornata della competizionel'attuale format (62 nel 2020/... superando Gianluigial secondo posto nella classifica dei portieri più presenti nella storia ...... si è vista spostare le ultime due sfide di campionatoBrentford e Brighton a causa dell'...: "Ronaldo ha fatto perdere alla Juve il DNA di squadra" Matic e Bruno Fernandes prendono in giro ...Il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato a TUDN e ha svelato che in futuro gli piacerebbe giocare in Messico o negli Stati Uniti ...Gianluigi Buffon insiste che la Juventus ha perso il suo “DNA” dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo poiché la leggenda del club afferma che l’ex ...