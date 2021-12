Boxing Day in Premier League, Jordan attacca Klopp e Guardiola: “Se non esistesse il calcio qualcuno lavorerebbe al McDonalds…” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tra le tante polemiche che in questi giorni stanno travolgendo il calcio, ci sono sicuramente quelle riguardanti il Boxing Day in Premier League, mai come quest’anno stato messo in discussione. Con la pandemia che dilaga nel Regno Unito già tre partite sono già state rinviate. In tanti hanno parlato della vicenda, tra cui Guardiola e Klopp che hanno proposto uno stop al campionato. Di ciò, certamente, non si è detto contento Simon Jordan , ex presidente del Crystal Palace che, ai microfoni di TalkSPORT, ha così commentato: “Forse serve un pizzicotto per far capire a qualcuno quanto sia fortunato, perché se non fosse per il calcio qualcuno lavorerebbe al McDonalds. Ai tifosi piace questa tradizione. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tra le tante polemiche che in questi giorni stanno travolgendo il, ci sono sicuramente quelle riguardanti ilDay in, mai come quest’anno stato messo in discussione. Con la pandemia che dilaga nel Regno Unito già tre partite sono già state rinviate. In tanti hanno parlato della vicenda, tra cuiche hanno proposto uno stop al campionato. Di ciò, certamente, non si è detto contento Simon, ex presidente del Crystal Palace che, ai microfoni di TalkSPORT, ha così commentato: “Forse serve un pizzicotto per far capire aquanto sia fortunato, perché se non fosse per ilal McDonalds. Ai tifosi piace questa tradizione. ...

Advertising

marcovarini : RT @sportface2016: #BoxingDay in #PremierLeague, #Jordan attacca #Klopp e #Guardiola: “Se non esistesse il calcio qualcuno lavorerebbe al #… - sportface2016 : #BoxingDay in #PremierLeague, #Jordan attacca #Klopp e #Guardiola: “Se non esistesse il calcio qualcuno lavorerebbe… - fainformazione : Premier League, sono al momento tre le partite che non si disputeranno nel boxing day L'ultimo giro di tamponi ave… - fainfosport : Premier League, sono al momento tre le partite che non si disputeranno nel boxing day L'ultimo giro di tamponi ave… - infoitsport : Il Boxing day della Premier perde i pezzi, rinviata per Covid anche Burnley-Everton. Guardiola: 'Il benessere… -