Boscoreale, reagisce alla rapina e viene ucciso: trovati 4 bossoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragico omicidio a Boscoreale, con un commerciante che reagisce ad una rapina e viene ucciso: i carabinieri trovano quattro bossoli. Carabinieri di Napoli in azione (immagine di repertorio)Paura a Boscoreale a causa di due rapine avvenute nel giro di pochissime ore, entrambe in una pescheria. Una di queste infatti è finita nel sangue, con il negoziante che dopo aver reagito alla rapina è stato ferito mortalmente da dei colpi di arma da fuoco. Mentre invece nell’altra rapina non c’è stato alcun ferito. A perdere la vita nella provincia vesuviana ci ha pensato un uomo di 41 anni. Infatti il negoziante del posto ha provato a reagire alla rapina, con i malviventi che non ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragico omicidio a, con un commerciante chead una: i carabinieri trovano quattro. Carabinieri di Napoli in azione (immagine di repertorio)Paura aa causa di due rapine avvenute nel giro di pochissime ore, entrambe in una pescheria. Una di queste infatti è finita nel sangue, con il negoziante che dopo aver reagitoè stato ferito mortalmente da dei colpi di arma da fuoco. Mentre invece nell’altranon c’è stato alcun ferito. A perdere la vita nella provincia vesuviana ci ha pensato un uomo di 41 anni. Infatti il negoziante del posto ha provato a reagire, con i malviventi che non ...

Advertising

bizcommunityit : Reagisce alla rapina e viene ucciso: poco prima colpo in un’altra pescheria di Boscoreale - InFoDifesa : #Boscoreale, ucciso negoziante che reagisce a #Rapina - - LaTorre1905 : #Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano per ulteriori info clicca qui - Scisciano : Notte di sangue a #Boscoreale: titolare pescheria reagisce a rapina e viene ucciso - infoitinterno : Reagisce a rapina in pescheria, commerciante ucciso a Boscoreale, nel Napoletano: ha inseguito ladri armati -