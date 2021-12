Borsa: Parigi debole in chiusura ( - 0,28%), Amsterdam - 0,23% (Di venerdì 24 dicembre 2021) chiusura debole per la Borsa di Parigi nell'ultima seduta prima della pausa natalizia. L'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,28% a 7.086 punti. Segno meno anche per Amsterdam ( - 0,23% a 790 punti), che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021)per ladinell'ultima seduta prima della pausa natalizia. L'indice Cac 40 ha ceduto lo 0,28% a 7.086 punti. Segno meno anche per( - 0,23% a 790 punti), che ...

