Borsa: Europa apre poco mossa, Milano e New York chiuse (Di venerdì 24 dicembre 2021) Apertura fiacca per le poche borse europee oggi aperte. Parigi cede lo 0,11% a 7098 punti, Londra lo 0,06% a 7.373 punti ed Amsterdam lo 0,07% a a 791 punti. Per tutte e tre la chiusura viene ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Apertura fiacca per le poche borse europee oggi aperte. Parigi cede lo 0,11% a 7098 punti, Londra lo 0,06% a 7.373 punti ed Amsterdam lo 0,07% a a 791 punti. Per tutte e tre la chiusura viene ...

Advertising

daybinary : Borsa: Europa apre poco mossa, Milano e New York chiuse - fisco24_info : Borsa: Europa apre poco mossa, Milano e New York chiuse: Seduta breve per Parigi, Londra e Amsterdam - infoiteconomia : Borsa: Europa guarda a Omicron con meno paura, Milano riconquista 27mila punti - Il Sole 24 ORE - daybinary : Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,77%, Londra +0,48% - fisco24_info : Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +0,77%, Londra +0,48%: Bene anche Francoforte (+1,02%) e Madrid (+1,25%) -