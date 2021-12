Boris Johnson e il boomerang del cattivo esempio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Queste ferie di Natale, ci sarà poco del solito spirito di festa nella casa di Boris Johnson. Il motivo principale è perché l’anno scorso, quando le regole anti-Covid hanno separato famiglie e impedito persone di partecipare ai funerali dei propri cari, c’erano feste proprio a 10 Downing Street, e nella sede centrale del partito conservatore. E non finisce lì. Nel maggio del 2020, foto scattate nel giardino di Number10 rivelano Johnson stesso e sua moglie Carrie, mentre bevono vino e gustano formaggio con diciannove colleghi, quando le regole all’epoca impedivano più di due persone di incontrarsi all’aperto senza mantenere le distanze. Ingenuamente, i rappresentanti di Johnson l’hanno giustificato come un attività ‘lavorativa’. Da quando il Daily Mirror ha reso pubblico la storia della festa natalizia a Downing ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Queste ferie di Natale, ci sarà poco del solito spirito di festa nella casa di. Il motivo principale è perché l’anno scorso, quando le regole anti-Covid hanno separato famiglie e impedito persone di partecipare ai funerali dei propri cari, c’erano feste proprio a 10 Downing Street, e nella sede centrale del partito conservatore. E non finisce lì. Nel maggio del 2020, foto scattate nel giardino di Number10 rivelanostesso e sua moglie Carrie, mentre bevono vino e gustano formaggio con diciannove colleghi, quando le regole all’epoca impedivano più di due persone di incontrarsi all’aperto senza mantenere le distanze. Ingenuamente, i rappresentanti dil’hanno giustificato come un attività ‘lavorativa’. Da quando il Daily Mirror ha reso pubblico la storia della festa natalizia a Downing ...

Advertising

AndreaMarcucci : La sconfitta di Boris Johnson nelle suppletive in North Shropshire dimostra come l’area #liberaldemocratica sia imp… - euronewsit : Regno Unito, Boris Johnson: 'Grazie agli operatori sanitari, fate il richiamo' - paolo77jpm : RT @SkyTG24: #Covid19 Uk, Johnson: 'Fare il vaccino è un regalo per le vostre famiglie e per il Paese' - ninabecks1 : RT @sfomario: @laura_ceruti Non ho capito chi lo rivorrebbe! Se penso che lo scorso Natale mio figlio non è potuto tornare da Londra, e que… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Estratto dal libro “Boris Johnson. L’ascesa del leader conservatore e il #RegnoUnito post Brexit” (Historica) di @Daniele… -