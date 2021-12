Bomba Uomini e Donne, Mennoia svela “Abbiamo denunciato una famosa dama per difendere Maria De Filippi, Ecco chi è” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Raffaella Mennoia ha raccontato in un’intervista diversi retroscena che riguardano il mondo di Uomini e Donne e, più in generale, quello di Maria De Filippi. Lei è l’autrice dello storico dating show condotto da Maria De Filippi e negli anni il suo ruolo è diventato sempre più importante. Se prima era una figura immaginaria dietro le telecamere, oggi è una donna in vista e in molti sono attentissimi ai suoi commenti sui protagonisti della trasmissione. Del resto, è proprio lei che si occupa dei casting, cercando di trovare la verità nelle persone e non soltanto la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. A Uomini e Donne si deve trovare l’amore e spesso Maria De Filippi, insieme a Raffaella ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Raffaellaha raccontato in un’intervista diversi retroscena che riguardano il mondo die, più in generale, quello diDe. Lei è l’autrice dello storico dating show condotto daDee negli anni il suo ruolo è diventato sempre più importante. Se prima era una figura immaginaria dietro le telecamere, oggi è una donna in vista e in molti sono attentissimi ai suoi commenti sui protagonisti della trasmissione. Del resto, è proprio lei che si occupa dei casting, cercando di trovare la verità nelle persone e non soltanto la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. Asi deve trovare l’amore e spessoDe, insieme a Raffaella ...

