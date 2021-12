Bomba Gf Vip Sonia Bruganelli fatta fuori | Signorini svela il nome della sostituta | “E’ un’ex gieffina della prima edizione”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 dicembre 2021)lascerà il Gf Vip 6 a gennaio 2022? Il programma andrà avanti fino a metà marzo, per cui ci sono ancora oltre due mesi e mezzo di prime serate da affrontare. La chiacchiera sul possibile abbandonomoglie di Paolo Bonolis è in circolazione dache si scontrasse con Alfonso, per questo molti pensano che quello scontro potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al momento però non è confermato il suo addio e lei stessa è intervenuta oggi sul gossip che continua a circolare in modo insistente. L’opinionista del GF Vip 6 ha condiviso tra le sue storie un video preso da Tik Tok in cui si parla del suo possibile addio. Nello stesso video ci sono anche i nomi delle sue presunte e possibili sostitute. In un primo momento, ...