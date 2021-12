Bollettino, oltre 50mila contagi. Omicron rovina le feste? Cosa sta succedendo negli ospedali (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Italia ha ufficialmente sfondato quota 50mila casi di Covid giornalieri. Il Bollettino di oggi, 24 dicembre e vigilia di Natale, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 50.599 contagiati, 19.804 guariti e 141 morti a fronte di 929.775 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato addirittura al 5,4 per cento (+0,5 rispetto a ieri). Proprio quest'ultimo dato deve far riflettere: il contagio si sta diffondendo in maniera rapida anche tra i vaccinati (che però grazie al vaccino hanno una carica virale più bassa e soprattutto non sviluppano la malattia grave), segno che la variante Omicron sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Inoltre la mutazione sempre più diffusa spiegherebbe perché l'impennata di contagi non è accompagnata dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Italia ha ufficialmente sfondato quotacasi di Covid giornalieri. Ildi oggi, 24 dicembre e vigilia di Natale, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 50.599ati, 19.804 guariti e 141 morti a fronte di 929.775 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato addirittura al 5,4 per cento (+0,5 rispetto a ieri). Proprio quest'ultimo dato deve far riflettere: ilo si sta diffondendo in maniera rapida anche tra i vaccinati (che però grazie al vaccino hanno una carica virale più bassa e soprattutto non sviluppano la malattia grave), segno che la variantesta prendendo sempre più piede anche in Italia. Inla mutazione sempre più diffusa spiegherebbe perché l'impennata dinon è accompagnata dalla ...

