Bollettino Covid di oggi 24 dicembre | 50 599 casi nuovo record da inizio pandemia e 141 morti | tasso di positività al 5 | 4% Boom Lombardia | 16 000 contagi

(Di venerdì 24 dicembre 2021)

... qui il). Sale così ad almeno 5.567.644 il numero di persone che hanno contratto il ...persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.970.584 e 19.804 quelle uscite oggi dall'incubo(...Secondo il report dell'Iss, Lombardia e Valle d'Aosta sono a rischio alto. Aumenta l'incidenza settimanale: da 241 a 351 casi per 100mila abitanti, stabile l'Rt a 1.13. Approvate dal Cdm le nuove ...Sono 50.599 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime ... è quanto emerge dal bollettino della vigilia di Natale. Ieri i morti erano stati 168 mentre il tasso di positività era al ...Sono 50.559 i nuovi casi e 141 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. I contagi sono emersi da 929.775 tamponi eseguiti, tra antige ...