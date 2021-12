Bollettino Covid di oggi 24 dicembre | 50 599 casi nuovo record da inizio pandemia e 141 morti | tasso di positività al 5 | 4% Boom Lombardia | 16 000 contagi

(Di venerdì 24 dicembre 2021), ildivenerdì 242021. Non si ferma la corsa del virus: sono 50.599 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,assoluto da quando...

Ildel 24 dicembre registra 50.599 i nuovi contagi, rilevati su 929.775 tamponi (positivi 5,4%), nuovo record per entrambi i valoriL'ultimo(24 dicembre) fa registrare nel nostro Paese 50.599 nuovi casi - il numero più alto dall'inizio della pandemia - e 141 morti. LA SITUAZIONE- 19 IN ITALIA E NEL MONDO La ...Quasi tutta Europa alle prese con un balzo dei contagi Covid, trainati dalla variante Omicron. Nelle ultime 24 ore Regno Unito ha registrato un nuovo record di casi: 122.186, oltre 2.000 in più rispet ...Sono 3.475 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 11 persone. A Roma ci sono stati quasi 2mila ...