Bollettino covid 24 dicembre 2021 | 50 333 positivi a fronte di oltre 1 milione di tamponi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Governo dei migliori e dei green pass segna il nuovo record pandemico. Il24segna 50.333riscontrati adi un numero gigantesco dianalizzati: 1.090.000. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, Lombardia e Val d’Aosta sono a rischio alto, mentre 18 regioni presentano un rischio moderato. Particolare attenzione a cinque regioni, ovvero Calabria, Marche, PA Trento, Puglia e Sicilia, tutte “ad alta probabilità di progressione a rischio alto”. I dati del monitoraggio Iss mostrano come l’incidenza settimanale continui ad aumentare: 351 per 100 mila abitanti contro 241 di una settimana fa. Stabile l’Rt a 1,13. Nuovo record contagi da coronavirus in Lombardia. Oggi infatti si sono registrati 16.044 nuovi casi su ...

CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 DICEMBRE/ +16.044 casi 28 morti, positività 7,7% Federfarma ha ... "si trasmette facilmente anche tra vaccinati"/ Studio "Protezione solo diretta" In ogni caso, ...Aumenta l'incidenza settimanale: da 241 a 351 casi per 100mila abitanti, stabile l'Rt a 1.13. Approvate dal Cdm le nuove misure contro la variante Omicron: mascherine obbligatorie all'aperto e Ffp2 in ...Buon Natale a tutti”. CATANZARO – Ieri erano 691 mentre oggi il bollettino con i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi conta +705 nuovi casi Covid a fronte di ...Sono 705 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.