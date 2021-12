Bollettino Covid: 141 morti; nuovo record 50.559 contagi, boom in Lombardia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Bollettino Covid in Italia tocca un nuovo massimo storico di contagi in termini assoluti: sono 50.599 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Frutto anche di un numero di tamponi molto alto - 929mila tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività, rapporto fra contagi e tamponi, registra il 5,4%. Sale così ad almeno 5.567.644 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 141 (ieri sono stati 168), per un totale di 136.386 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 460.674, pari a +30.645 rispetto a ieri. boom della Lombardia: con 208.228 tamponi effettuati è di 16.044 il numero di nuovi casi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilin Italia tocca unmassimo storico diin termini assoluti: sono 50.599 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Frutto anche di un numero di tamponi molto alto - 929mila tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività, rapporto frae tamponi, registra il 5,4%. Sale così ad almeno 5.567.644 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 141 (ieri sono stati 168), per un totale di 136.386 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 460.674, pari a +30.645 rispetto a ieri.della: con 208.228 tamponi effettuati è di 16.044 il numero di nuovi casi ...

