Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti venerdì 24 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Bollettino Covid della Regione Campania nella giornata di venerdì 24 dicembre 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di tracciamento del virus nella regione, con la curva epidemiologica che varia ogni giorno. Ecco dunque i dati relativi a morti, contagi e ricoverati nella giornata della vigilia di Natale. oggi si registrano 4.541 nuovi contagi, 10 morti, 76.534 tamponi totali, 32 (+1) pazienti ricoverati in terapia intensiva e 457 (-6) ricoverati negli altri reparti.

