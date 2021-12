Bollette, aiuti per i settori industriali: dalla ceramica al vetro e dal cemento all'agroalimentare, il soccorso Ue (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arrivano gli sgravi fiscali sui costi in bolletta per le industrie energivore: è uno degli effetti delle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato per il clima, la protezione... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 dicembre 2021) Arrivano gli sgravi fiscali sui costi in bolletta per le industrie energivore: è uno degli effetti delle nuove linee guida in materia didi Stato per il clima, la protezione...

Advertising

TonusAldo : RT @LegaSalvini: ??#albertogusmeroli: la #Lega ha lottato e ottenuto la riduzione dell’Irpef per tutti, (otto miliardi di euro) aiuti a fam… - TonusAldo : RT @LegaCamera: ??#albertogusmeroli: la #Lega ha lottato e ottenuto la riduzione dell’Irpef per tutti, (otto miliardi di euro) aiuti a fami… - manu_etoile : RT @LegaSalvini: ??#albertogusmeroli: la #Lega ha lottato e ottenuto la riduzione dell’Irpef per tutti, (otto miliardi di euro) aiuti a fam… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: ??#albertogusmeroli: la #Lega ha lottato e ottenuto la riduzione dell’Irpef per tutti, (otto miliardi di euro) aiuti a fam… - Noiconsalvini : ??#albertogusmeroli: la #Lega ha lottato e ottenuto la riduzione dell’Irpef per tutti, (otto miliardi di euro) aiut… -