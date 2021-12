Bolletta luce, il rialzo sale al 52%. Le nuove stime sulla stangata di gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Re Rebaudengo (Elettricità Futura): «Il problema dei rincari si risolve favorendo investimenti nei nuovi impianti di rinnovabili non colpendo extra profitti che in larga parte non ci sono» Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Re Rebaudengo (Elettricità Futura): «Il problema dei rincari si risolve favorendo inventi nei nuovi impianti di rinnovabili non colpendo extra profitti che in larga parte non ci sono»

Advertising

matteosalvinimi : Questa è una bolletta della luce di un'azienda: a giugno pagava 15mila euro e a dicembre, stesso consumo, ne pagher… - fisco24_info : Bolletta luce, il rialzo sale al 52%. Le nuove stime sulla stangata di gennaio: Re Rebaudengo (Elettricità Futura):… - Shunrei78 : Arrivata bolletta acqua-luce-gas: stessi consumi di un anno fa (siam sempre noi 3 pirla nei nostri 70 mq), ma 120 €… - Angela23763271 : RT @ReRebaudengo: Come tagliare #bolletta? Soluzione rapida è spostare oneri di sistema in fiscalità generale. Soluzione strutturale è sblo… - gonufrio : RT @ReRebaudengo: Come tagliare #bolletta? Soluzione rapida è spostare oneri di sistema in fiscalità generale. Soluzione strutturale è sblo… -