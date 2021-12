Bisogna credere a Babbo Natale per convincersi che con Mertens il Napoli avrebbe battuto lo Spezia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con tutti i “per carità” del caso, permettetemi di dire che Bisogna davvero credere a Babbo Natale per convincersi che con Mertens in campo anche nella ripresa il Napoli avrebbe ribaltato la gara contro lo Spezia. Andare a scovare le imperfezioni tattiche dell’allenatore a giustificare la sconfitta in casa contro la diciassettesima in classifica rappresenta l’ennesima fuga dalla realtà che – per carità, appunto – ciascuno è liberissimo di compiere. Gli azzurri sono i medesimi ad aver perso l’accesso in Champions pochi mesi fa all’ultima giornata con una prestazione sciatta. All’epoca fu colpa di Gattuso. Sono gli stessi ad aver messo sottosopra uno spogliatoio in occasione della richiesta di un ritiro. In quel caso fu responsabilità ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con tutti i “per carità” del caso, permettetemi di dire chedavveroperche conin campo anche nella ripresa ilribaltato la gara contro lo. Andare a scovare le imperfezioni tattiche dell’allenatore a giustificare la sconfitta in casa contro la diciassettesima in classifica rappresenta l’ennesima fuga dalla realtà che – per carità, appunto – ciascuno è liberissimo di compiere. Gli azzurri sono i medesimi ad aver perso l’accesso in Champions pochi mesi fa all’ultima giornata con una prestazione sciatta. All’epoca fu colpa di Gattuso. Sono gli stessi ad aver messo sottosopra uno spogliatoio in occasione della richiesta di un ritiro. In quel caso fu responsabilità ...

