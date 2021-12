Berrettini | «Del tennis amo l’indipendenza e l’aver reso migliore | con il mio lavoro | la vita delle persone che amo»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Matteo, reduce da un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dalle Atp finals e a rinunciare anche alla Coppa Davis. «Sono guarito, l’infortunio per fortuna si è risolto piuttosto in fretta e ho potuto allenarmi molto bene durante queste settimane di pausa». Ha lo stesso allenatore da quando era ragazzo, Vincenzo Santopadre. Ne parla: «Vincenzo sa ascoltare, questo è il più importante dei segreti. E poi siamo maturati insieme, lui mi ha pche ero un tredicenne anche piuttosto scarso e io mi sono fidato di un allenatore che in quel momento faceva semplicemente il maestro diall’Aniene. Oggi lui è un coach di livello mondiale e io un top ten: ci siamo arricchiti a vicenda, umanamente e tecnicamente». Gli viene chiesto qual è la cosa che gli piace di più dell’essere ...

