Belen e Antonino Spinalbese addio? Le foto a Milano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il rapporto trasembra ormai essere concluso: il settimanale Oggi ha pubblicato delledi un loro incontro in un bar dove empatia, amore e complicità sembrano non esistere più, lasciando spazio solo a pura formalità Tanto tuonò che alla fine piovve, potrebbe essere questa una delle frasi che meglio raccontano il momento sentimentale di, coppia nata sotto le più altissime aspettative

Advertising

redazionerumors : Belen e Antonino, paparazzati dal settimanale Oggi, sono apparsi più distanti che mai e lui sarebbe addirittura tor… - ParliamoDiNews : Belen e Antonino si sono lasciati: lui ormai vivrebbe da solo #belen #antonino #lasciati #ormai #vivrebbe - ParliamoDiNews : Belen, colpo di scena: `Dopo l`addio ad Antonino, torna con l`ex marito Stefano` - - HiPeople_21 : Press Review / Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio, lui sarebbe tornato a vivere da solo -… - infoitcultura : Belen e Antonino, è davvero finita: cosa è accaduto tra le strade di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antonino

Si spazia da Jennifer Lopez e Ben Affleck agli italiani Chiara Ferragni e Fedez , fino a Harry e Meghan eRodriguez eSpinalbese . Avete voglia di divertirvi con noi a scommettere su ...Il segreto diRodriguez? Riuscire sempre a reinventarsi cambiando le carte in tavola. Che sia in crisi con il suo attuale compagnoSpinalbese, dal quale ha avuto di recente la piccola Luna Marì, o ...Belen e Antonino si sono lasciati: la coppia è giunta ormai al capolinea e, secondo le indiscrezioni, Antonino sarebbe tornato a vivere da ...È finita davvero tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo mesi in cui i rumors della rottura si rincorrevano arriva ora la conferma. Che la relazione tra l'hairstylist e la ...