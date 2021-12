Belen allontana le voci di crisi | la vigilia di Natale la trascorre con Antonino

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sembrava ormai davvero finita, la storia traRodriguez eSpinalbese. Invece, come un fulmine a ciel sereno, si riaccende la speranza nei cuori dei tantissimi fan che hanno sempre sognato nel lieto fine: pare infatti che i due abbiano deciso dire insieme ladi, come si apprende da alcuni indizi lasciati su Instagram.di nuovo insieme Solo qualche settimana fa, nel prepararsi per le feste natalizie,aveva condiviso alcune storie social in cui mostrava la sua splendida casa addobbata con cura. E tra gli altri dettagli, spuntavano alcuni cuscini ricamati con i nomi dei suoi famigliari: uno per Santiago, il suo primogenito, uno per la piccola Luna Marì e uno per lei, con impressa sopra una ...