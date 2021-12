Bassano del Grappa. Henrique Cappellari arrestato per l’omicidio della fidanzata Giulia Rigon (Di venerdì 24 dicembre 2021) Henrique Cappellari, 28 anni, è stato arrestato. Il ragazzo è accusato di avere ucciso la fidanzata Giulia Rigon il 17 dicembre a Bassano del Grappa (Vicenza), all’interno di un camper dove i due vivevano. Henrique Cappellari era stato interrogato a lungo nelle ore successive alla scoperta del corpo e poi rilasciato. Ora è stato fermato dai Carabinieri e tradotto in carcere. Secondo la Procura, sussisteva il pericolo di fuga.La donna di 31 anni presentava profonde lesioni lacero-contuse alla fronte, al capo e molte ecchimosi e ferite al capo e in alte parti del corpo. Henrique si era difeso sostenendo che Giulia Rigon era morta in seguito a una caduta accidentale ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 24 dicembre 2021), 28 anni, è stato. Il ragazzo è accusato di avere ucciso lail 17 dicembre adel(Vicenza), all’interno di un camper dove i due vivevano.era stato interrogato a lungo nelle ore successive alla scoperta del corpo e poi rilasciato. Ora è stato fermato dai Carabinieri e tradotto in carcere. Secondo la Procura, sussisteva il pericolo di fuga.La donna di 31 anni presentava profonde lesioni lacero-contuse alla fronte, al capo e molte ecchimosi e ferite al capo e in alte parti del corpo.si era difeso sostenendo cheera morta in seguito a una caduta accidentale ...

