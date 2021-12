Basket, Serie A: rinviata Fortitudo Bologna-Sassari per casi di positività al Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) La partita del campionato di Serie A di Basket di domenica tra Fortitudo Kigili Bologna e Banco di Sardegna Sassari non si giocherà. Ad annunciarlo, proprio la Lega Basket (Lba) che, con un comunicato, ha spiegato la decisione presa a causa dei casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo della squadra emiliana. Gli stessi sono infatti stati messi in quarantena proprio dalla Asl di Bologna: “Il presidente della Lba Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 tra Fortitudo Kigili Bologna e Banco di Sardegna Sassari, valida per la 13/a giornata di andata del Campionato di Serie A; preso atto dell’impossibilità di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) La partita del campionato diA didi domenica traKigilie Banco di Sardegnanon si giocherà. Ad annunciarlo, proprio la Lega(Lba) che, con un comunicato, ha spiegato la decisione presa a causa deidialriscontrati nel gruppo della squadra emiliana. Gli stessi sono infatti stati messi in quarantena proprio dalla Asl di: “Il presidente della Lba Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data 26 dicembre 2021 traKigilie Banco di Sardegna, valida per la 13/a giornata di andata del Campionato diA; preso atto dell’impossibilità di ...

