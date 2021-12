Basket: anche Olimpia Milano-Alba Berlino verso il rinvio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua a non avere pace l’Olimpia Milano tra Italia ed Europa. Il tutto in virtù dei dieci casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra, dei quali sette sono da far risalire a giocatori e tre a membri dello staff tecnico guidato da Ettore Messina. In buona sostanza, la squadra leader in campionato potrebbe aver già chiuso qui il 2021. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sono gli estremi affinché sia rinviata anche la partita del 29 dicembre al Mediolanum Forum di Assago contro l’Alba Berlino, e sarebbe la seconda dopo quella con lo Zalgiris a Kaunas. Basket, Olimpia Milano: aumenta il numero di positivi nel gruppo-squadra In Eurolega, infatti, serve un minimo di otto giocatori a disposizione: è vero che ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Continua a non avere pace l’tra Italia ed Europa. Il tutto in virtù dei dieci casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra, dei quali sette sono da far risalire a giocatori e tre a membri dello staff tecnico guidato da Ettore Messina. In buona sostanza, la squadra leader in campionato potrebbe aver già chiuso qui il 2021. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sono gli estremi affinché sia rinviatala partita del 29 dicembre al Mediolanum Forum di Assago contro l’, e sarebbe la seconda dopo quella con lo Zalgiris a Kaunas.: aumenta il numero di positivi nel gruppo-squadra In Eurolega, infatti, serve un minimo di otto giocatori a disposizione: è vero che ...

