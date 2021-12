Bangladesh, un incendio su un traghetto provoca 32 morti (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ successo in Bangladesh, una tragedia che ha colpito almeno 32 persone in un incendio su un traghetto. Bangladesh, incendio provoca 32 morti su un traghetto In Bangladesh sono morte oggi in un incendio scoppiato su un traghetto su un fiume nel sud del Bangladesh, come hanno rivelato fonti della polizia, riportate da Ansa. “L’Obhijan 10 a tre piani ha preso fuoco nel mezzo del fiume. Abbiamo recuperato 32 corpi. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. La maggior parte è morta nell’incendio e alcuni sono annegati dopo essersi gettati in acqua”, queste le parole del capo della polizia locale Moinul Islam. L’incendio è scoppiato nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) E’ successo in, una tragedia che ha colpito almeno 32 persone in unsu un32su unInsono morte oggi in unscoppiato su unsu un fiume nel sud del, come hanno rivelato fonti della polizia, riportate da Ansa. “L’Obhijan 10 a tre piani ha preso fuoco nel mezzo del fiume. Abbiamo recuperato 32 corpi. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. La maggior parte è morta nell’e alcuni sono annegati dopo essersi gettati in acqua”, queste le parole del capo della polizia locale Moinul Islam. L’è scoppiato nelle ...

