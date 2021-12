Ballando con le Stelle, Vito Coppola parla del bacio con Arisa: “Ho fatto una presa e ho avvertito delle vibrazioni. Un momento bellissimo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo i lunghi messaggi di affetto tra Arisa e Vito Coppola, ora il ballerino si è esposto e ha detto: “Il bacio è stato un momento bellissimo“. Il riferimento è alla finale di Ballando con le Stelle 2021, dove la coppia ha trionfato. Ma il bel legame che li unisce sembra andare oltre lo studio del programma condotto da Milly Carlucci. In un’intervista a Fanpage, Coppola ha dichiarato: “No, no, non sapevo prima del bacio. Io sono una persona molto istintiva. In quel momento, ho fatto una presa e ho avvertito da parte di Arisa delle vibrazioni. L’ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo i lunghi messaggi di affetto tra, ora il ballerino si è esposto e ha detto: “Ilè stato un“. Il riferimento è alla finale dicon le2021, dove la coppia ha trionfato. Ma il bel legame che li unisce sembra andare oltre lo studio del programma condotto da Milly Carlucci. In un’intervista a Fanpage,ha dichiarato: “No, no, non sapevo prima del. Io sono una persona molto istintiva. In quel, hounae hoda parte di. L’ho guardata negli occhi, ho dimenticato il resto della ...

