Austria | bimbo di 2 anni morto assiderato Era uscito di casa per cercare i genitori

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Austria, bimbo muore congelato. Era rimasto chiuso fuori di casa - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Austria Genitori escono di casa: bimbo di due anni esce a cercarli e muore congelato - FrattinP : RT @Corriere: Austria, bimbo muore congelato. Era rimasto chiuso fuori di casa - Italia_Notizie : Bimbo di due anni muore congelato Era rimasto chiuso fuori di casa - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Austria Genitori escono di casa: bimbo di due anni esce a cercarli e muore congelato -

Ultime Notizie dalla rete : Austria bimbo

La famiglia vive in un paesino di 330 abitanti: la coppia era andata a cena da amici nell'abitazione accanto. Il piccolo si è svegliato e ha provato a raggiungerli. Il corpo trovato la mattina dopo: c'...Secondo quanto riporta la stampa locale i genitori, due trentenni, erano dai vicini e avevano lasciato ila casa nel comune di Vorderweissenbach in Alta. Con loro avevano portato un '...La famiglia vive in un paesino di 330 abitanti: la coppia era andata a cena da amici nell’abitazione accanto. Il piccolo si è svegliato e ha provato a raggiungerli. Il corpo trovato la mattina dopo: c ...Saranno le indagini della Polizia a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire come mai i genitori non si fossero accorti che il figlio era uscito di casa E’ morto così la scorsa notte in Austri ...