Austria, a due anni muore assiderato: il bimbo era uscito per cercare i genitori (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il piccolo Simon si sveglia, non trova in casa mamma e papà ed esce fuori dalla porta per cercarli. Ma a Vorderweissenbach, un paesino di 330 abitanti dell'Alta Austria, è una serata che tocca i - 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il piccolo Simon si sveglia, non trova in casa mamma e papà ed esce fuori dalla porta per cercarli. Ma a Vorderweissenbach, un paesino di 330 abitanti dell'Alta, è una serata che tocca i - 10 ...

