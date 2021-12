Aurora Ramazzotti difende Paola Di Benedetto dagli haters | «Se se ne parla è perché ce n?è bisogno»

Advertising

Pasquino70 : @_DAGOSPIA_ Ma sto cazzi di Aurora Ramazzotti. - Ivanlaurito : RT @_DAGOSPIA_: 'IL NATALE? NON LO AMO' – AURORA RAMAZZOTTI SI AGGIUNGE ALL’ESERCITO DI GRINCH CHE ODIA LE FESTE... - _DAGOSPIA_ : 'IL NATALE? NON LO AMO' – AURORA RAMAZZOTTI SI AGGIUNGE ALL’ESERCITO DI GRINCH CHE ODIA LE FESTE...… - redazionerumors : Aurora Ramazzotti si sfoga e difende Paola Di Benedetto: “È un incubo” #auroraramazzotti #paoladibenedetto - ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti si sfoga su Instagram: `Commenti cattivi e sessisti` #aurora #ramazzotti #sfoga #instagram… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Sono passati più di vent'anni da quando scoppiò la fatidica scintilla tra Michelle Hunziker e Eros, una storia travolgente da cui nacque. Nonostante la separazione, il tempo trascorso e le nuove relazioni, i due sono legati dall'amore per la splendida figlia e mantengono un ...Un test, un paio di linee e il web impazzisce. Tutta 'colpa' di. La figlia di Michelle Hunziker e Erosha pubblicato nelle Instagram Storia un test per verificare la negatività al Covid. Nessun commento e nessuna spiegazione. Così i ...Parole così aggressive alla foto senza filtri di Paola Di Benedetto non se le aspettava nessuno, nemmeno un'habitué dei social come Aurora Ramazzotti, che ha ...Aurora Ramazzotti si è scagliata contro gli hater di Paola Di Benedetto che l’hanno criticata in seguito la pubblicazione dello scatto al ...