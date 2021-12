Atalanta: asta benefica delle maglie del «Christmas Match» a quota 8.500 euro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha superato quota 8500 euro il montepremi provvisorio dell’asta benefica delle 25 maglie dell’Atalanta indossate in occasione di Atalanta-Roma del 18 dicembre, il «Christmas Match 2021», vale a dire l’ultima partita casalinga dell’anno solare della squadra nerazzurra. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ha superato8500il montepremi provvisorio dell’25dell’indossate in occasione di-Roma del 18 dicembre, il «2021», vale a dire l’ultima partita casalinga dell’anno solare della squadra nerazzurra.

